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رسميًا.. السعودية تواجه فلسطين 9 نوفمبر بملعب «محايد»

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رسميًا.. السعودية تواجه فلسطين 9 نوفمبر بملعب «محايد» رسميًا.. السعودية تواجه فلسطين 9 نوفمبر بملعب «محايد»

الفلسطيني

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إقامة مباراة فلسطين والسعودية، في الجولة الخامسة من التصفيات الثنائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وكأس أمم آسيا بالإمارات 2019، يوم 9 نوفمبر من الشهر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن الفيفا حددت رسميا موعد مباراة الأزمة بين فلسطين والسعودية، وقررت إقامتها يوم 9 نوفمبر على ملعب محايد، ولم تعلن عنه بعد.

يذكر أن أزمة أثيرت بسبب رفض المنتخب السعودي السفر إلى رام الله من أجل خوض المباراة أمام نظيره الفلسطيني، بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك، بالإضافة لسيطرة الكيان الصهيوني على المعابر.

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