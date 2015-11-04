أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع «عامل» في ظروف غامضة بالفيوم

Google+ Print
مصرع «عامل» في ظروف غامضة بالفيوم مصرع «عامل» في ظروف غامضة بالفيوم

4 نوفمبر 2015 | 2:02 مساءً

أرشيفية

لقى “عامل” مصرعه عقب وصوله إلى مستشفى الفيوم العام، ولم يتم التعرف على أسباب وفاته.
> تلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من المستشفى العام يفيد بوصول محمد . ح . م 17 سنة “عامل” مقيم بمساكن دمو جثة هامدة.
> أفادت التحريات أن والد المتوفي حسن . م . ق 54 سنة “عامل” قرر أنه وأثناء عمله بالقاهرة تبلغ له هاتفيا من نجلته بوفاة نجله أثناء تواجده بالمنزل، وأضاف أن نجله كان يعاني من حالة تشنجات يصاب بها في نوبات متتالية ولم يتهم أحد بالتسبب في الوفاة، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود كسر بفقرات العنق وزرقات بالفم والأظافر ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية.
> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عنها المحضر 6134 إداري، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

2015-11-04

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا