مصرع «عامل» في ظروف غامضة بالفيوم

لقى “عامل” مصرعه عقب وصوله إلى مستشفى الفيوم العام، ولم يتم التعرف على أسباب وفاته.

> تلقى اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من المستشفى العام يفيد بوصول محمد . ح . م 17 سنة “عامل” مقيم بمساكن دمو جثة هامدة.

> أفادت التحريات أن والد المتوفي حسن . م . ق 54 سنة “عامل” قرر أنه وأثناء عمله بالقاهرة تبلغ له هاتفيا من نجلته بوفاة نجله أثناء تواجده بالمنزل، وأضاف أن نجله كان يعاني من حالة تشنجات يصاب بها في نوبات متتالية ولم يتهم أحد بالتسبب في الوفاة، وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بوجود كسر بفقرات العنق وزرقات بالفم والأظافر ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائية.

> كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عنها المحضر 6134 إداري، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.