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ميدو لعصام عبد الفتاح: ماذا تنتظر منا بعد ذبحنا؟

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ميدو لعصام عبد الفتاح: ماذا تنتظر منا بعد ذبحنا؟ ميدو لعصام عبد الفتاح: ماذا تنتظر منا بعد ذبحنا؟

وجه أحمد حسام "ميدو" مدرب الإسماعيلي رسالة للجنة الحكام برئاسة الحكم السابق عصام عبد الفتاح.

وعاد ميدو لتدريب الإسماعيلي عقب تقديم استقالة قوبلت بالرفض على خلفية خسارة الدراويش أمام الداخلية بهدف مقابل لا شيء، بثاني جولات الدوري المصري.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "رسالة إلى عصام عبد الفتاح، ما الذي تنتظره منا بعد أن تم ذبحنا على يد الحكام في مباراتين متتاليتين من أصل ثلاث؟".

وأضاف "هل نقف مكتوفي الأيدي؟ أم نطالب بأبسط حقوقنا، وهي تحكيم عادل على الجميع دون حسابات".

ميدو أتبع " أخيرًا أتمنى أن يفهم الكابتن عصام بأني عندما أتحدث عن أي شي فيكون هدفي هو مصلحة الكرة المصرية فقط وليس أي شي أخر".

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