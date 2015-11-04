حوار في الجول – عبد الحفيظ يتحدث عن عودة نظام الأهلي والاستقلال بالفريق عن أزمات الإعلام

استقلال الفريق، وابتعاد اللاعبين عن مشاكل الأهلي التي أصبحت مادة للإعلام. هذا أبرز ما يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأحمر إنه تحقق خلال الفترة الأخيرة.

يسير الأهلي بشكل جيد حتى الآن في الدوري تحت قيادة مدربه الجديد جوزيه بيسيرو، وحقق العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات.

في المقابل، ينشر الإعلام تقريرا مسربا لعلاء عبد الصادق مدير الكرة السابق، ثم يخرج ليتحدث عن رغبة النادي في رحيل نجمين بحجم حسام غالي وعماد متعب.

ويكشف عبد الحفيظ في حواره مع FilGoal.com كيف نجح مع جهاز الكرة في الحفاظ على تركيز لاعبي الأهلي بعيدا عن كل هذه الأزمات.

وكل ما يلي على لسان مدير الكرة في الأهلي ..

"استطعنا خلال فترة بسيطة أن نخلق الاستقرار الذي يحتاجه الفريق، ونعيد نظام الأهلي".

"كان هدفنا هو أن يكون كامل تركيز الفريق على كرة القدم فقط، واللاعبون أنفسهم كانوا يحتاجون ذلك لنحقق النتائج التي تريدها الجماهير".

"احتاج اللاعبون أن يشعروا بأن جهاز الكرة والجهاز الفني هو المسؤول عنهم ويخلق لهم دوافع الفوز. هذا ما يمنحهم شعورا بالثقة والهدوء والاستقرار".

"هذا انعكس على نتائج الفريق الذي يسير بخطى ثابتة، ولا نتحدث هنا عن الأداء الذي قد يختلف من مباراة لأخرى".

"كان يجب أن يشعر اللاعبون إنهم بعيدون عن حقيقة أن اسم الأهلي بات يتردد كثيرا في الإعلام وهذا مختلف عن الفترات السابقة. كان يجب أن نغلق الأبواب على أنفسنا ليصبح الفريق يدار من داخل جهاز الكرة".

"وجدنا كل الدعم من مجلس الإدارة لمنح جهاز الكرة كافة الصلاحيات لنستقل بالفريق. وهذا ما وصلنا للنجاح الذي اعتقد أنه تحقق ونتمنى استمراره".