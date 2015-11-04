أرقام في الجول – اكتشف لماذا شيكابالا أفضل صفقات الإسماعيلي حتى الآن

اتجه الإسماعيلي لدعم صفوفه بـ9 لاعبين قبل بداية الموسم الجاري، من أجل مساعدة أحمد حسام "ميدو" في تحقيق هدفه ببناء فريق جديد ينافس على الوصول للمربع الذهبي.

دعم الإسماعيلي هذا الموسم صفوف فريقه بـ9 صفقات يأتي على رأسها الثنائي القادم من الزمالك على سبيل الإعارة محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سمير، ومعه مروان محسن القادم من جيل فيسنتي البرتغالي، وطه عادل من وادي دجلة، وسعد حسني من الجونة، مع الغاني توريك جبرين القادم من بوكا سبورت التركي، ومصطفى محمو "عفروتو" القادم من دمنهور، بالإضافة لعودة الحارسين محمد عواد و محمد صبحي .

ويسرد FilGoal.com لكم في هذا التقرير أبرز صفقات الإسماعيلي بالأرقام خلال 3 مباريات، حقق فيها الفريق فوزاً علي الإنتاج الحربي وتعادلا مع المقاولون العرب وخسارة أمام الداخلية.

1 - شيكابالا

لعب 66 دقيقة فقط حتي الآن، قدم فيها مردودا أكثر من رائع، فوصلت دقة تمريراته القصيرة إلى 85.7%، ودقة تمريراته الطولية إلى 40%، وقام بـ4 عرضيات بنسبة دقة 75%.

شيكا كان الأكثر في عدد المراوغات الناجحه في الإسماعيلي (8) مرات، وأيضا الأكثر في عدد المحاولات على المرمي في الفريق (8) محاولات بنسبة دقة 25%، وأكثر لاعب خلق فرص لزملائه في الفريق (4) مرات.

تعرض لأخطاء من الخصم مرتين، وقام بقطع الكرة 3 مرات.

2 - مروان محسن

لعب 270 دقيقة حتي الآن، أحرز هدفا وصنع هدف آخر، وبلغت دقة تمريراته القصيرة 61%.

فاز مهاجم بتروجيت السابق بـ21 التحاما هوائيا (كمهاجم target أو محطة) يقوم ميدو بالاعتماد عليه في بداية الهجمة، له 5 محاولات على المرمي بنسبة دقة 20%.

هو أكثر لاعب خلق فرص لزملائه (3)، وقام بـ6 مراوغات ناجحة وتعرض لـ6 أخطاء من الخصم، لعب في مركزين (مهاجم صريح و جناح أيسر ).

3 - توريك جبرين

لعب 270 دقيقة حتي الآن، وتصل دقة تمريراته القصيرة إلى 91.8%، ودقة تمريره الطولي إلى 50%، ومعدل تمريراته الحاسمة لزملائه (1) في المباراة الواحدة.

يقوم جبرين بدور دفاعي مهم جداً أيضا، فمعدل قطع الكرة لديه في المباراة الواحدة يصل الي (5) مرات، كما إنه ثاني أكثر لاعب قام بمحاولات على المرمي (7) محاولات، وأرسل 3 عرضيات.

لعب في 3 مراكز (الجناح الأيمن أو الأيسر _ المركز 10 كصانع ألعاب خلف مروان محسن _لاعب محور بجوار محمود حمد يقوم ببناء الهجمه من الخلف )، يعيبه خشونته الزائدة تجعله يرتكب أخطاء كثيرة (9) أخطاء في 3 مباريات.

4 - طه عادل

لعب مدافع الإسماعيلي الجديد 270 دقيقة حتى الآن، معدل قطع الكرات له في المباراة الواحدة (7.6)، فاز بـ6 التحامات هوائية، ويقوم بدور مهم جداً في بناء هجمه الاسماعيلي من الخلف، حيث قام بـ27 تمريرا طوليا في 3 مباريات.

شتت الكرة 7 مرات بعيداً عن مرمى فريقه، وقام بمنع هجمة أو تسديدة مؤثرة 3 مرات، وأحرز هدفا من هدفين فقط أحرزهم الفريق بالكامل في 3 مباريات.