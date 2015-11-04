وزير الداخلية الكويتى: كل التقدير والاحترام لأشقائنا المقيمين فى ظل القانون

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أن "الأشقاء المقيمين لهم كل التقدير والاحترام فى ظل القانون والنظم واللوائح الخاصة بدولة الكويت".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول إنه "لن يسمح لأى كان ومهما كان حجم الجالية الموجودة فى الكويت بمخالفة القوانين واللوائح والنظم فى البلاد" ، مشددا على أن "من يخرج عن هذه الأمور سوف ينال جزاءه".

وأضاف أن المخطئين بالنسبة لما حدث من مشاجرة فى منطقة حولى "هم الآن فى النيابة العامة ومن أجج الوضع فإن الإبعاد بانتظاره" ، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء وضع لردع من يخالف لوائح ونظم دولة الكويت، ونحن لا ننظر إلى حجم الجالية بقدر ما ننظر إلى بسط الأمن فى الدولة".

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