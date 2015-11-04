أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الداخلية الكويتى: كل التقدير والاحترام لأشقائنا المقيمين فى ظل القانون

Google+ Print
وزير الداخلية الكويتى: كل التقدير والاحترام لأشقائنا المقيمين فى ظل القانون وزير الداخلية الكويتى: كل التقدير والاحترام لأشقائنا المقيمين فى ظل القانون
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أن "الأشقاء المقيمين لهم كل التقدير والاحترام فى ظل القانون والنظم واللوائح الخاصة بدولة الكويت".

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول إنه "لن يسمح لأى كان ومهما كان حجم الجالية الموجودة فى الكويت بمخالفة القوانين واللوائح والنظم فى البلاد" ، مشددا على أن "من يخرج عن هذه الأمور سوف ينال جزاءه".

وأضاف أن المخطئين بالنسبة لما حدث من مشاجرة فى منطقة حولى "هم الآن فى النيابة العامة ومن أجج الوضع فإن الإبعاد بانتظاره" ، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء وضع لردع من يخالف لوائح ونظم دولة الكويت، ونحن لا ننظر إلى حجم الجالية بقدر ما ننظر إلى بسط الأمن فى الدولة".

وزيرة الهجرة عن دهس مصرى بالكويت: "ما بناخدش عزا إلا بعد عودة الحق"

وزيرة الهجرة عن حادث الكويت:مشهد مؤسف والدهس بالسيارة لا يمكن السكوت عليه

"مصر والكويت بلد واحد".. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد أزمة مقتل المواطن المصرى.. النشطاء المصريون: لا عزاء لأهل الفتن والحادث فردى لا يؤثر على علاقات البلدين.. والكويتيون يردون: مصر وأهلها حبايبنا

الخارجية: القبض على مرتكب حادث دهس المواطن المصرى فى الكويت

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني