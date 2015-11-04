بنزيمة يسلم نفسه للشرطة بسبب ابتزاز فالبوينا

يدلي الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء بأقواله أمام شرطة فرنسا في قضية ابتزاز زميله في منتخب "الديوك" ماتيو فالبوينا بفيديو إباحي.

وأشارت محطة (BFMTV) وإذاعة (Europe 1) إلى أن بنزيمة يوجد الآن في مقر شرطة فيرسال، بضواحي باريس، حيث ذهب طواعية للإدلاء بأقواله ولكنه سيظل تحت تصرف الشرطة التي ستبت في أمره.

وكان محامي بنزيمة قد قال الأحد الماضي لصحيفة (لو جورنال لو ديمانش) إن موكله سيلبي استدعاء العدالة له في قضية ابتزاز فالبوينا.

وتحقق النيابة في دعوى تقدم بها فالبوينا في يونيو الماضي بعد أن تلقى مكالمة هاتفية من مجهول خلال مشاركته في معسكر منتخب فرنسا، يطالبه فيها بدفع مبلغ 150 ألف يورو نظير عدوله عن نشر فيديو إباحي يظهر فيه اللاعب على شبكة الإنترنت.

وتحقق محكمة فيرسال في محاولة ابتزاز متعلقة بهذه القضية، وقد ورد اسم بنزيمة في عمليات تنصت هاتفية كانت قد أدت أيضا إلى استجواب اللاعب الدولي السابق جبريل سيسيه، الذي تم إخلاء سبيله في 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

الجدير بالذكر أن بنزيمة ليس أول المتورطين في تلك القضية، إذ أن الشرطة سبق لها القبض على جابريال سيسيه نجم منتخب فرنسا وليفربول السابق أيضا بسبب تورطه في نفس التهمة. "طالع التفاصيل"

سيسيه تحدث عن الواقعة في مقابلة تليفزيونية بعد خروجه بكفالة، قائلا: "ليس لدي ما أقوله، فماتيو هو صديقا لي".