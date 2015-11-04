ديل بوسكي: استمريت 36 عاما مع ريال مدريد و8 مع إسبانيا

(إفي): وصف المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم فيسنتي ديل بوسكي الأعوام الثمانية التي قضاها في تدريب الماتادور بالـ"سعيدة والرائعة".

وفي تصريحات أدلى بها الليلة الماضية بعد إدراج اسمه في قاعة الشهرة الخاصة بكرة القدم في المكسيك، قال ديل بوسكي "لقد حققنا النجاح كما أخفقنا، ولكنني فخور لاستمراري لمدة 36 عاما في ناد واحد، وهو ريال مدريد، وثمانية أعوام مع منتخب إسبانيا، إنها أوقات سعيدة ورائعة".

وبجانب ديل بوسكي، تم إدراج أسماء آخرين في قاعة شهرة كرة القدم بالمكسيك من بينهم المدير الفني الأسبق للمنتخب الأرجنتيني دانييل باساريلا، واللاعب الهولندي الدولي السابق رود خوليت، والأمريكية المعتزلة ميشيل أكرس.

يشار إلى أن قاعة شهرة كرة القدم في المكسيك تم افتتاحها في يوليو 2011 ، ومن وقتها تضم أسماء كبيرة في عالم الساحرة المستديرة من بينهم الأسطورة البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا والهولندي يوهان كرويف والأرجنتيني-الإسباني ألفريدو دي ستيفانو.