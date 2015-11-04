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بالفيديو – رونالدو غاضب من صفعة رئيس ريال مدريد.. فكيف ردها؟

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بالفيديو – رونالدو غاضب من صفعة رئيس ريال مدريد.. فكيف ردها؟ بالفيديو – رونالدو غاضب من صفعة رئيس ريال مدريد.. فكيف ردها؟

لم يحب كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الطريقة التي سأله بها فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي عن حقيقة تصريحاته حول مستقبله مع الفريق.

ورد رونالدو على سؤال في حواره لصحيفة "كيكر" الألمانية يوم الاثنين عن هل يغادر ريال مدريد بقوله: "لما لا".

بيريز قابل لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ولم يصافح بيريز نجم فريقه بطريقة عادية مثل باقي زملائه، فسأله عن حقيقة التصريحات، وداعبه بصفعة خفيفة على خده.

رد رونالدو على رئيسه: "ماذا قلت؟ لم أقل ذلك أبدا. تم تحريف كلامي".

وتقول التقارير الصحفية أن رونالدو لم يشعر بالراحة من الطريقة التي سأله بها بيريز والصفعة التي وجهها له أمام عدسات الكاميرات.

شاهد الصفعة:

ويبدو أن الهداف التاريخي لريال مدريد قرر رد الصفعة لرئيس ناديه، عندما قرر أن يتحدث مع لوران بلان مدرب سان جيرمان عقب المباراة. وأخفى شفتيه عن الكاميرات حتى لا يتم قراءة كلماته.

وقرر بلان أن يحافظ على سرية الكلمات التي قالها له رونالدو، حيث رفض أن يفصح عنها في المؤتمر الصحفي.

وقال بلان: "نعم، رونالدو قال لي بعض الأشياء ولكن لن أفصح عنها. هو كان مجاملا جدا على أي حال".

في المقابل، نفى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان التفاوض مع النجم الذي يتمم عامه الـ31 في فبراير المقبل، مؤكدا احترامه لتعاقده مع ريال مدريد.

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فيديو اليوم السابع

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