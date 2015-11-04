صرف الدفعة التاسعة لمنحة الزواج لعام 2015

اعتمدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج أسماء 292 مستفيدا من منح الزواج من الدفعة التاسعة لعام 2015 .. بقيمة 10ملايين و800 ألف درهم .. تم تحويلها للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.

و يقدم صندوق الزواج المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج كدعم مادي من أجل المساهمة في تكوين و بناء أسرة إماراتية متماسكة تسهم في استقرار المجتمع.

وقالت الشامسي إن مؤسسة صندوق الزواج تسعى جاهدا الى تقديم كافة خدماتها وفق أعلى معايير التميز و الابداع والابتكار لتقديم خدماتها كافة وفق أعلى معايير الجودة والكفأءة المؤسسية.

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل على ترسيخ ثقافة " الإبداع و الابتكار " في العمل من خلال تقديم خدمات للمتعاملين بحيث يصبح الإبتكار ممارسة يومية راسخة تسهم في دعم مسيرة التطور والتميز في المؤسسة و تمكينها من بلوغ الريادة في كافة جوانب عملها.

وأضافت الشامسي أن استراتيجية المؤسسة في مجال الابتكارتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتهدف إلى الارتقاء بأدائها المؤسسي من خلال تبني المنهجيات الابتكارية في كل مجالات العمل وأن ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار لدى الموظفين يسهم في إنتقال الخدمات بصورة ابداعية الى العميل وترفع من مستوى الرضى عن الخدمه إضافة إلى تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الإجتماعية ذات الصلة والمؤسسات البحثية ومؤسسات القطاع الخاص لدعم المبادرات الابتكارية.

وذكرت الشامسي أن مشاركة الصندوق في " أسبوع الابتكار الإماراتي " الذي يعقد خلال الفترة من 22 إلى 28 من شهر نوفمبر الجاري ..

تهدف إلى بناء نموذج فريد يشكل أساسا لبلوغ أرقى مستويات الإبداع والابتكار التي يسعى للوصول إليه. بجانب استحداث آليات وخطط عمل تمكنه من إطلاق مزيد من الممارسات والمبادرات الإبداعية إضافة الى دوره في دعم مجتمع المعرفة دولة الامارات من خلال رفد مسيرة النهضة والتنمية الإجتماعية بالمزيد من الخدمات والتي تتجاوز توقعات المتعاملين.