" أوائل الإمارات " تعلن استمرار استقبال الترشيحات

أعلنت اللجنة المنظمة لمبادرة " أوائل الإمارات " استمرار استقبال الترشيحات عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمبادرة ..

داعية أفراد المجتمع إلى ترشيح شخصيات إماراتية رائدة ومتميزة في مجال عملها ليتم تكريمهم في الحفل السنوي للمبادرة .وذلك ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 44 وذكرى تأسيس اتحاد الدولة.

وتأتي " مبادرة أوائل الإمارات " التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وللعام الثاني على التوالي .. بهدف تعزيز مفهوم التكريم كعادة إماراتية سنوية ترسخ حب أهل الإمارات للمركز الأول وشغفهم الدائم للريادة في مجالات جديدة لم يسبقهم إليها أحد، وتبرز في الوقت ذاته أوائل المنجزين الإماراتيين ممن عملوا بإخلاص مند تأسيس دولة الإمارات لترسيخ الاتحاد ورفع علم الدولة في كافة المحافل.

وتفسح المبادرة المجال أمام جميع المواطنين الإماراتيين لترشيح أنفسهم أو غيرهم ممن كان لهم السبق في مختلف المجالات مثل .. التعليم والصحة والاختراعات والابتكارات والتكنولوجيا إضافة إلى الرياضة والثقافة والفنون والإعلام والريادة الاجتماعية والعمل الإنساني بجانب القطاعين الحكومي والعسكري والمبادرات المتميزة في مختلف المجالات في دولة الإمارات .. فيما يمكن لأفراد المجتمع ترشيح أنفسهم أو من يرونه مناسبا للدورة الثانية من " أوائل الإمارات " من خلال الموقع الإلكتروني www.uaepioneers.gov.ae .

وتقوم اللجنة القائمة على مبادرة " أوائل الإمارات " بفرز الأسماء والمشاركات وإعداد قوائم للتأكد منها ومطابقتها مع الجهات المعنية والمختصة وتصنيفها .. فيما يحصل أوائل الإمارات على ميدالية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ..إضافة لتخليد أسمائهم في ذاكرة الإمارات عبر أرشفة حكومية وكتاب سنوي حكومي خاص بهم تحت اسم " موسوعة أوائل الإمارات ".