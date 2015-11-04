محمد بن راشد لوسائل الإعلام: "تحلوا كما عهدناكم بالمهنية والصدق ولكم منا كل الدعم"

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية الإعلام في صنع حاضر ومستقبل المنطقة وشحذ الهمم والطاقات، والشد على أيدي البناة والمبدعين وصناع الأمل، مشيراً سموه إلى مسؤولية الإعلام في التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة في الفترة الراهنة، ومشدداً على وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشرعية في اليمن، وأنها ستظل مساندة للمظلومين وتُقدم المساعدة للمحتاجين في كافة بقاع الأرض.

وقال سموه مخاطباً وسائل الإعلام المحلية:" تحلوا كما عهدناكم بالمهنية والصدق لأنهما أساس العمل الإعلامي الذي نريده في مجتمعنا، ولكم منا كل الدعم... فأبوابنا دائماً مفتوحة ووسائل التواصل معكم وبمختلف شرائح المجتمع متاحة للجميع، واتباع بنفسي ما تبثه وسائل الإعلام عن القضايا التي تمس حياة الناس".

وأضاف سموه:" لا شيء أصدق من إبراز الحقائق للتصدي للأكاذيب... والإمارات بقيادتها وأبطالها الشجعان ستظل مساندة للشرعية ومدافعة عن المظلومين تحت راية الحق والعدل، وشبابنا بخير ... ولا يتردد في الزود عن مكتسبات دولتنا وما حققته من إنجازات".

جاء ذلك بمناسبة تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صباح اليوم 22 مؤسسة إعلامية محلية ضمن فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الثالثة المقامة برعاية سموه في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة نخبة من رؤساء تحرير الصحف المحلية وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية وكبار المفكرين والكُتَّاب والإعلاميين والأكاديميين وطلبة الإعلام في الدولة.

وتسلّم تكريم "المجلس الوطني للإعلام" معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، و"جمعية الصحفيين" محمد يوسف رئيس الجمعية، و"شركة أبوظبي للإعلام" محمد المحمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، و"شبكة قنوات دبي" سعادة سامي القمزي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، وتسلّم تكريم "مؤسسة الشارقة للإعلام" الاستاذ خالد عمر المدفع، المدير العام لمؤسسة الشارقة للإعلام، و"قناة سكاي نيوز عربية" نارت بوران المدير العام للقناة، و"قناة بينونة" عيسى المزروعي العضو المنتدب للقناة، وتسلم تكريم "قناة الظفرة" هاشم الداوود مدير عام القناة.

كما كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصحف المحلية، حيث تسلم تكريم صحيفة "الاتحاد" محمد الحمادي رئيس تحريرها، و"الخليج" رائد برقاوي رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، كما تسلم تكريم صحيفة "البيان" رئيس تحريرها على شهدور، و"الإمارات اليوم" سامي الريامي، رئيس التحرير، و"الوطن" عبد الرحمن الشميري رئيس ومدير تحرير الصحيفة، و"الرؤية" محمد التونسي رئيس التحرير المنتدب.

وشملت قائمة المؤسسات الإعلامية المُكرَّمة الصحف المحلية الناطقة بالإنجليزية "ذا ناشيونال" التي تسلم تكريمها رئيس التحرير محمد العتيبة، كما تسلم تكريم صحيفة "جلف نيوز" عبد الحميد أحمد رئيس تحريرها، و"ايمرتس 7/24" الإلكترونية رياض مقدادي رئيس التحرير، و"خليج تايمز" مصطفى الزرعوني مدير تحرير الصحيفة، وتسلمت تكريم "جلف توداي" عائشة تريم رئيس تحرير الصحيفة، و" وصحيفة " 24 الإلكترونية" الدكتور على بن تميم رئيس التحرير.

وتسلم تكريم خدمة "برق الامارات" خالد صفر المدير العام للخدمة، وسعيد الشحي تكريم خدمة "مصدر نيوز" الإخبارية، و"شبكة عميد الإمارات" أحمد المرزوقي، وموقع "سنيار" عبد الله العبدولي، و"فرسان الإمارات" خالد الكعبي.

كما ضم التكريم ثلاثة من مراسلي شركة أبوظبي للإعلام في اليمن هم: حمدي ياسين، وصالح البحار، وياسر العمري، وذلك تقديراً لجهودهم في التغطية المباشرة للأحداث على الأرض.

منى المرّي: التكريم يعكس تقدير صاحب السمو لدور الإعلام المحلي

من جانبها أكدت سعادة منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمؤسسات الإعلامية المحلية يعكس تقدير سموه لدورها الوطني وما قدمته من جهد كبير في تغطية تطورات الأوضاع في اليمن الشقيق، ومواكبة مشاركة قواتنا المسلحة ضمن قوات التحالف العربي في عملية "إعادة الأمل" هناك، منوّهةً بالإسهام المهم الذي تقدمه مؤسساتنا الإعلامية المحلية لاسيما فيما يتعلق بالقضايا والموضوعات الحاسمة المتعلقة بمستقبل المجتمع حيث برز ذلك الدور من خلال ما قام به من تعزيز التلاحم الشعبي وتأكيد وحدة الصف خلف قيادتنا الرشيدة في مساعينا الرامية إلى دعم الشرعية والوقوف إلى جوار الشعب اليمني ومؤازرته في أزمته.

وأشارت سعادة منى المرّي إلى الدور المؤثر الذي قام به الإعلام خلال هذه المرحلة في التصدّي للأخبار المغلوطة التي تبثها وسائل الإعلام المغرضة من خلال الوسائل المختلفة بما فيها منصات الإعلام الجديد بهدف النّيل من اللُحّمة الاجتماعية والاصطفاف الوطني الداعم للشرعية في اليمن، مؤكدة أن الإعلام يحمل مسؤولية كبيرة تجاه الوطن وأنه يمثل أحد المنصات الداخلية المهمة التي تسهم في الحفاظ على مكتسباتنا وصون انجازاتنا في شتى المجالات.

وأضافت المرّي إلى ان تكريم المؤسسات الإعلامية المحلية جاء تشجيعاً للعاملين في تلك المؤسسات على بذل مزيد من الجهد، لاسيما شباب الإعلاميين الذين نعوّل عليهم في تطوير قطاعات الدولة المختلفة ومنها الإعلام لما له من أهمية كبيرة في بناء المجتمع والزود عن مكتسبات دولتنا ومقدراتها الوطنية.

وقد لعب الإعلام المحلي بشتى قنواته ووسائله ومنصاته دورا محورياً خلال الشهور الماضية في إلقاء الضوء على التضحيات الغالية التي قدمتها دولة الإمارات وأبناؤها الأبرار في ساحة الشرف دفاعاً عن الشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة، وابراز البطولات الكبيرة التي قدمها أفراد قواتنا المسلحة الباسلة ضمن التحالف العربي، حيث تواصل أجهزة الإعلام المحلية هذا الدور بجدارة لإظهار مدى التزام دولة الإمارات بمواقفها الثابتة والشجاعة إلى جوار أشقائها العرب في كافة المواقف التي تستدعي ذلك.

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