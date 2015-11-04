معلم موسيقى في مدرسة خاصة بدبي يجبر طالبا على ابتلاع ورقة

أجبر مدرس موسيقى في احدى المدارس الخاصة بدبي طالبا يبلغ من العمر سبع سنوات على أكل قطعة من الورق كنوع من العقاب لكونه مشاغبا مما تسبب للطفل للإصابة بالحمى و التقيؤ.

ووفقاً لصحيفة "ذا ناشيونال" المحلية التي نقلت الخبر، اتهمت النيابة العامة في محكمة دبي للجنح المعلم البلغاري البالغ من العمر 39 عاما، بتعريض حياة طفل للخطر.

وقال المتهم انه كان يمزح فقط، وأنه لم يطلب من الطفل تناول الورقة في الواقع.

وأظهرت السجلات أنه في يوم 26 مارس من هذا العام، أبلغ والد الطالب عن مدرس الموسيقى لإدارة المدرسة بعد أن عانى ابنه من الحمى والتقيؤ وآلام في البطن.

والد الطفل وهو ضابط شرطة يبلغ من العمر 39 عاما و يحمل جواز سفر من جزر القمر قال أنهم بينما كانوا يتناولون الغداء، أخبره ابنه أنه يعاني من آلام في معدته وأنه لا يستطيع تناول الطعام، وفجأة بدأ بالتقيؤ فأعطاه دواء للمساعدة على تخفيف الألم.

وأضاف أنه في صباح اليوم التالي ذهب ابنه إلى المدرسة ولكن بعد بضع ساعات، اتصلت به إدارة المؤسسة و أخبرته أن ابنه تقيأ و أن حرارته مرتفعة جدا، فذهب برفقة زوجته إلى المدرسة وسألته أمه إذا كان قد أكل شيئا ما في اليوم السابق فقال له أنه في 24 آذار أجبره المدرس على تناول ورقة.

وقد استمر الصبي في الشعور بالمرض على مدار اليوم ونُقل الى عيادة شرطة دبي، وتم نقله إلى مستشفى لطيفة.

واضاف الأب أن الطبيب أخبر أن حالة الصبي كانت نتيجة لتناول الورقة.

و بعد الشكوى، حققت إدارة المدرسة في الحادث، واعترف المتهم أنه كان يمزح مع الطفل ولم يكن يتوقع أنه سيأكل الورقة، وقال مدير المدرسة البالغ من العمر 44 سنة أنه أبلغ الشرطة بالحادث.

وحسب سجلات الشرطة قال المدرس أن الطفل كان يقوم بالشغب في القسم حيث طوى ورقة الواجب على شكل كرة وبدأ باللعب بها مع أصدقائه، فأخبره أنه إذا لم يرغب في تعلم الموسيقى فيجب عليه أكل الورقة أو رميها في سلة المهملات، ولكنه لم يرى ماذا فعل بها، واضاف أنه عندما لاحظ أن الطفل يمضغ الورق توجه إليه و أجبره على رميها في سلة المهملات.

وحسب سجلات الشرطة قال الطفل انه كان يلعب مع رفاقه عندما وجده المعلم غاضبا وأجبره على تناول ورقة.

وقد أدانت المحكمة المتهم وغرمته بـ 2000 درهم.