أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

معلم موسيقى في مدرسة خاصة بدبي يجبر طالبا على ابتلاع ورقة

Google+ Print
معلم موسيقى في مدرسة خاصة بدبي يجبر طالبا على ابتلاع ورقة معلم موسيقى في مدرسة خاصة بدبي يجبر طالبا على ابتلاع ورقة

أجبر مدرس موسيقى في احدى المدارس الخاصة بدبي طالبا يبلغ من العمر سبع سنوات على أكل قطعة من الورق كنوع من العقاب لكونه مشاغبا مما تسبب للطفل للإصابة بالحمى و التقيؤ.

ووفقاً لصحيفة "ذا ناشيونال" المحلية التي نقلت الخبر، اتهمت النيابة العامة في محكمة دبي للجنح المعلم البلغاري البالغ من العمر 39 عاما، بتعريض حياة طفل للخطر.

وقال المتهم انه كان يمزح فقط، وأنه لم يطلب من الطفل تناول الورقة في الواقع.

وأظهرت السجلات أنه في يوم 26 مارس من هذا العام، أبلغ والد الطالب عن مدرس الموسيقى لإدارة المدرسة بعد أن عانى ابنه من الحمى والتقيؤ وآلام في البطن.

والد الطفل وهو ضابط شرطة يبلغ من العمر 39 عاما و يحمل جواز سفر من جزر القمر قال أنهم بينما كانوا يتناولون الغداء، أخبره ابنه أنه يعاني من آلام في معدته وأنه لا يستطيع تناول الطعام، وفجأة بدأ بالتقيؤ فأعطاه دواء للمساعدة على تخفيف الألم.

وأضاف أنه في صباح اليوم التالي ذهب ابنه إلى المدرسة ولكن بعد بضع ساعات، اتصلت به إدارة المؤسسة و أخبرته أن ابنه تقيأ و أن حرارته مرتفعة جدا، فذهب برفقة زوجته إلى المدرسة وسألته أمه إذا كان قد أكل شيئا ما في اليوم السابق فقال له أنه في 24 آذار أجبره المدرس على تناول ورقة.

وقد استمر الصبي في الشعور بالمرض على مدار اليوم ونُقل الى عيادة شرطة دبي، وتم نقله إلى مستشفى لطيفة.

واضاف الأب أن الطبيب أخبر أن حالة الصبي كانت نتيجة لتناول الورقة.

و بعد الشكوى، حققت إدارة المدرسة في الحادث، واعترف المتهم أنه كان يمزح مع الطفل ولم يكن يتوقع أنه سيأكل الورقة، وقال مدير المدرسة البالغ من العمر 44 سنة أنه أبلغ الشرطة بالحادث.

وحسب سجلات الشرطة قال المدرس أن الطفل كان يقوم بالشغب في القسم حيث طوى ورقة الواجب على شكل كرة وبدأ باللعب بها مع أصدقائه، فأخبره أنه إذا لم يرغب في تعلم الموسيقى فيجب عليه أكل الورقة أو رميها في سلة المهملات، ولكنه لم يرى ماذا فعل بها، واضاف أنه عندما لاحظ أن الطفل يمضغ الورق توجه إليه و أجبره على رميها في سلة المهملات.

وحسب سجلات الشرطة قال الطفل انه كان يلعب مع رفاقه عندما وجده المعلم غاضبا وأجبره على تناول ورقة.

وقد أدانت المحكمة المتهم وغرمته بـ 2000 درهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية