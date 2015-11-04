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5 أخطاء في "ديكورات" المنازل

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5 أخطاء في "ديكورات" المنازل 5 أخطاء في "ديكورات" المنازل

الأربعاء 04-11-2015 19:21

تكثر الأخطاء الشائعة في الــ"ديكورات" الداخلية، ما يجعل الأناقة تعوز المساحة، كما العيوب تشوبها!
"سيدتي. نت" تسلّط الضوء، في ما يأتي، على الأخطاء الشائعة الأبرز في "الديكورات"، انطلاقاً من نصائح مصمّمين عالميين:

1. لا لجمع الشموع في المكان
يفضّل المصمم ألبرت هادلي توزيع الشمعدانات أو الشموع في أرجاء الغرفة، بعيداً عن تجميعها في مكان محدد، وذلك بهدف تحقيق أجواء رومانسية دافئة في المساحة.

2. لا لمصدر وحيد للضوء
يحذر المصمم آلان تانكسلي من الاعتماد على إضاءة من نوع محدد، بل يدعو إلى التنويع في مصادر الأخيرة، وذلك عن طريق اقتناء المصابيح ذات الارتفاعات المختلفة، كوحدات الإضاءة المثبتة على الأرض، وتلك التي تتوسط الطاولات، مما يصف المساحة بالجاذبة!

3. لا للــ"أباجورات" غير المناسبة
بحسب المصمم ديفيد كلينبيرج، يترتب اختيار "أباجورات" بسيطة لدواخل المنزل، مع إيلاء أهمية لأحجام الأخيرة في المساحة التي تحلّ فيها، خصوصاً تلك التي تقع على جانبي الأريكة مثلاً.

4. لا للتوزيع الخاطئ للأثاث
تحذّر المصممة ويتني ستيوارت من توزيع قطع الأثاث بعشوائية في المساحة، وذلك من خلال إبعاد الأرائك والمقاعد عن بعضها البعض، مما يعيق الحوار بين الجالسين ويدفعهم للجوء إلى الصراخ للتواصل!

5. لا للمبالغة في اللوحات الزخرفية
تفيد المصممة ماري دوغلاس درايسدال بأن اللوحات الزخرفية يمكن أن تشكّل إضافة جذابة للغرف، شريطة ألا تصل إلى مرحلة "الابتذال"، وبالتالي تشوّه المساحة!

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سيدتي