بالصور.. محافظ المنيا يشهد "ماراثون" جامعة دراية فى يوم التميز

شهد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا المارثون، الذى نظمته جامعة دراية خلال حفلها السنوى الأول تحت شعار "يوم التميز"، بمشاركة عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وموظفى الجامعة.

وأعطى المحافظ إشارة البدء للمار ثوان الذى بدأ من جهاز مدينة المنيا الجديدة حتى الجامعة بطول 4 كم، بحضور الدكتور عماد حمدى، رئيس الجامعة، وقد حرص الطلاب والطالبات على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ.

وأكد المحافظ أهمية الأنشطة الطلابية فى تعزيز الثقة لدى الطلاب وفى تخريج أجيال من الشباب تؤمن بقيمة وأهمية المنافسة ونبذ التعصب والتمييز، كما أنها لها دور هام فى دعم أواصر المحبة بين الطلاب وبعضهم ومع الهيئة التدريسية.



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