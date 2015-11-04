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محافظ البحيرة: رئيس الوزراء فى طريقه لتفقد القرية المنكوبة بوادى النطرون

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محافظ البحيرة: رئيس الوزراء فى طريقه لتفقد القرية المنكوبة بوادى النطرون محافظ البحيرة: رئيس الوزراء فى طريقه لتفقد القرية المنكوبة بوادى النطرون
أكد محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فى طريقه الآن لمدينة وادى النطرون، يرافقه عدد من الوزراء، للوقوف على ما اتخذ من إجراءات لمواجهة السيول التى تتعرض لها منطقة وادى النطرون، بالإضافة لزيارة المصابين والوقوف على الإجراءات التى تم اتخاذها لإيوائهم.

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