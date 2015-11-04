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أهالى السيوف بالإسكندرية يقطعون الطريق بسبب غرق المنازل بمياه الأمطار

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أهالى السيوف بالإسكندرية يقطعون الطريق بسبب غرق المنازل بمياه الأمطار أهالى السيوف بالإسكندرية يقطعون الطريق بسبب غرق المنازل بمياه الأمطار
قطع عدد من أهالى منطقة السيوف شرق الإسكندرية، الطريق السريع بين المعمورة لمدينة سموحة، أمام مرور السيارات، اعتراضًا على غرق الشوارع والمنازل بالمنطقة للمرة الثانية بسبب شدة الأمطار، وعدم تحرك الأجهزة التنفيذية لإنقاذ الأهالى.

وشهدت منطقة السيوف تكدس العشرات من السيارات بعد غرق الطريق، ووصول المياه داخل المنازل، ورفض المواطنين مرور السيارات إلا بعد وصول سيارات شفط مياه الأمطار.

بينما يحاول بعض الأهالى من منعهم تعطيل الطريق، والتفاوض مع بعضهم لحل الأزمة والتواصل مع قيادات بشركة الصرف الصحى المجاورة لمنطقة السيوف.

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