محافظ القليوبية: تعليمات مشددة لمنع لصق الدعاية الانتخابية بالمصالح الحكومية

أصدر المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، تعليمات مشددة لرؤساء المدن والأحياء والمراكز بالعمل على منع لصق الدعاية الانتخابية على كورنيش النيل أو الكبارى أو الأنفاق أو المصالح الحكومية، مشيرًا إلى أنه لابد من الحفاظ على المظهر الحضارى لمدن المحافظة ومعالمها وعدم تشويهها بالصور.

وناشد المحافظ جميع المرشحين بالالتزام بتلك القرارات حتى لا يقعون تحت طائلة القانون.

وقام المهندس مصطفى عباس، رئيس مدينة بنها، بحملة إزالة جميع الملصقات بكورنيش بنها، وكوبرى الإشارة من الدعاية الانتخابية فى الوقت الذى أطلق فيه مجموعة من النشطاء بالمدينة حملة طالبت المرشحين بعدم تعليق أى لافتات أو بانرات دعاية خاصة بهم أو ملصقات بنفق المنشية الجديد الذى تم افتتاحه منذ أيام وكورنيش الرياح الجديد بأتريب حفاظًا على المظهر الجمالى للمشروعين الجديدين ببنها، واللذين يعدان من أهم المعالم الجديدة والحضارية بالمدينة.

وفى حى غرب شبرا الخيمة، نبهت الأجهزة المحلية على المرشحين بمنع لصق أى دعاية انتخابية فى شارع الكورنيش.