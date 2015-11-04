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وصول محافظ المنوفية إلى مدينة السادات لمتابعة مستجدات سوء الأحوال الجوية

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وصول محافظ المنوفية إلى مدينة السادات لمتابعة مستجدات سوء الأحوال الجوية وصول محافظ المنوفية إلى مدينة السادات لمتابعة مستجدات سوء الأحوال الجوية
وصل منذ قليل الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية إلى مدينة السادات، لمتابعة السيول التى شهدتها جميع أنحاء المدينة، وتسببت فى حالة من الشلل المرورى وانقطاع التيار الكهربائى لمدة 7 ساعات.

يذكر أن محافظة المنوفية، خاصة مدينة السادات شهدت موجة من الطقس السيئ، حيث تساقطت أمطار غزيرة على جميع أنحاء المدينة، الأمر الذى تسبب فى حدوث شلل مرورى بجميع أنحاء الطرق الرئيسية وانقطاع الكهرباء من الساعة الثانية صباحا إلى الآن، ولم يتخذ المسئولون فى شركة الصرف الصحى حتى الآن أى علميات لفتح غرف الصرف الصحى بالمدنية، الأمر الذى تسبب فى حدوث برك من المياه تسببت فى غرق سيارتين أمام مدرسة الثانوية الزراعة بمدينة السادات، وتم انتشال ركاب السيارتين بمعرفة الأهالى.

من جانبه، أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى منذ صباح اليوم عقب إعلان المسئولين فى مجلس المدنية عن خبر سقوط الامطار بغزارة على جميع أنحاء المدينة.

وأضاف أنه يتابع الأجواء لحظة بلحظة من خلال غرفة العلميات الرئيسية بالمحافظة، وأخرى بكل مركز، وتم إرسال العديد من سيارات الكسح إلى المدينة لانتشال المياه من البرك، لتسهيل حركة المرور.

وتم التنسيق مع مسئولى الكهرباء لإعادة التيار الكهربائى مرة أخرى بعد تحسن نسبى فى الأجواء.

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مصر 365