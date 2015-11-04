مدير أمن شمال سيناء يتفقد موقع تفجير نادى الشرطة بالعريش

تفقد اللواء على أبو زيد، مدير أمن شمال سيناء، موقع تفجير نادى ضباط الشرطة بالعريش، فيما لا تزال قوات الأمن تغلق محيط الموقع.

وقام فريق أمنى من الأدلة الجنائية بإجراء معاينات لموقع التفجير وتضمنت المعاينات، معاينة 3 سيارات شرطة مدرعة وأتوبيس تابع لجامعة خاصة وسيارة ملاكى، كما استمع لأقوال شهود العيان من الجنود والضباط، وحرر أهالى المتضررين من التفجير محاضر بالأضرار التى لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"اليوم السابع"، أن التحقيقات تشير إلى أن سيارة نصف نقل يقلها شخص مجهول وصلت للبوابة الرئيسية للنادى عبر طريق فرعى يصب فى الطريق الرئيسى المار بجوار النادى وانحرف بها مسرعا تجاه البوابة واجتاز الحواجز الأسمنتية وارتطم بالبوابة، وهو ما أسفر عن تدميرها بالكامل، إضافة إلى 6 غرف بالجانب الجنوبى من النادى بشكل كامل وأجزاء من السور.

من جانبه، قرر اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، سرعة صرف إعانات عاجلة للمواطنين المتضررين وكلف التضامن الاجتماعى بحصر الخسائر وتقديرها.