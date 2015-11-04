محافظ السويس: منع استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية للمرشحين

شدد اللواء العربى السروى محافظ السويس، على رؤساء الأحياء والمديريات تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 2015/40، بخصوص وضع الإعلانات فى الأماكن المخصصة من قبل الأحياء وعدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين والمترشحين أو استخدام شعارات دينية تهدد الوحدة الوطنية فى دور العبادة والمدارس والجامعات والمدن الجامعية وشوارع المحافظة.

وأكد المحافظ على عدم الكتابة والإعلان على المبانى الحكومية أو استخدام العنف والتهديد وعدم استخدام الجمعيات الأهلية للدعاية للمرشحين، مؤكداً منع تقديم هدايا أو تبرعات عينية أو مالية أو الوعد بها، والالتزام بما حددته اللجنة العليا للانتخابات من وضع حد للصرف على الدعاية .

وكلف المحافظ مدير عام التربية والتعليم عبد الحافظ وحيد بتجهيز اللجان الانتخابية بالمدارس، وتوفير سبل الراحة لأعضاء اللجان والناخبين.

حضر الاجتماع نشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء المجلس التنفيذى .