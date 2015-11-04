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وقف أعمال البناء بالدور الثانى بكلية العلوم جامعة أسيوط لبنائه بدون ترخيص

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وقف أعمال البناء بالدور الثانى بكلية العلوم جامعة أسيوط لبنائه بدون ترخيص وقف أعمال البناء بالدور الثانى بكلية العلوم جامعة أسيوط لبنائه بدون ترخيص
أصدرت رئاسة مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد قرارا فوريا بوقف أعمال إنشاء الدور الثانى لمقر كلية العلوم المؤقت والتابع لفرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد لإنشائه بدون ترخيص، بناء على مخاطبة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لمجلس المدينة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ادارة كلية العلوم لشروعها فى البناء دون موافقة المديرية، وخاصة ان المبنى يتبع المدرسة الفكرية التابعة لولاية التربية والتعليم، والذى تم تخصيصه كمقر مؤقت لمدة عام لصالح كلية العلوم، لحين الانتهاء من انشاء كليات فرع الجامعة شمال مدينة الخارجة.

وقالت سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الادارة الهندسية بالمجلس اصدرت قرارًا بوقف أعمال الانشاءات طبقا للقانون وذلك بناء على ما ورد من مديرية التربية والتعليم فى هذا الشأن، حيث افادت المديرية بان المبنى يتبع ولايتها ولم تصدر اية موافقات بشان الشروع فى بناء ادوار اضافية، وان ادارة فرع الجامعة قد اتخذت قرارها منفردا وهو ما يستدعى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك لوقف اعمال البناء.

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