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بالصور.. حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية

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بالصور.. حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية بالصور.. حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالقليوبية
شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة قليوب، حملة مكبرة لإزالة عدد 50 حالة بناء بالمخالفة على الأراضى الزراعية، بقرى مدينة حلفا وناى، وذلك ضمن خطة محافظة القليوبية لإزالة المبانى المخالفة حرصا على مستقبل الأجيال القادمة، حيث تعد الأرض الزراعية ثروة القومية نص القانون على حمايتها.

وأكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، فى تصريحات له، على أننا لن نسمح بحالة تعد على الأرض الزراعية بالبناء أو التبوير، فهى تمثل قضية أمن قومى وغذائى للشعب المصرى، ولن أسمح بتحويل القليوبية إلى امتداد عشوائى للقاهرة.

كما شنت مدينة القناطر الخيرية حملة مكبرة، تم خلالها إزالة 14 حالة بإجمالى 13 قيراطا بحضور قوة أمنية من الشرطة، كما تم فصل التيار الكهربى والمرافق عن المبانى المخالفة قبل إزالتها، مع تغريم أصحابها.

وشدد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية على جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية باستمرار إزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية على نفقة المخالف وإعادتها أرض زراعية مرة أخرى، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، والجمعيات الزراعية التصدى لأى محاولة للتعدى بالبناء على الأرض الزراعية وإزالتها فى المهد قبل أن تتفاقم وإحالة المخالف للنيابة العامة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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