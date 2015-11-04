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جبهة إنقاذ جامعة القاهرة: جابر نصار يهدر مزرعة نباتات طبية مملوكة لكلية العلوم

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جبهة إنقاذ جامعة القاهرة: جابر نصار يهدر مزرعة نباتات طبية مملوكة لكلية العلوم جبهة إنقاذ جامعة القاهرة: جابر نصار يهدر مزرعة نباتات طبية مملوكة لكلية العلوم

الدكتور جابر نصار

تناشد جبهة إنقاذ «جامعة القاهرة» النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحقيق في قيام رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، بإهدار مزرعة نموذجية للنباتات الطبية مملوكة لكلية العلوم جامعة القاهرة والمزرعة تقع في الكيلو 34 طريق الإسماعيلية.

وتؤكد الجبهة إن تلك المزرعة مساحتها كيلو متر مربع استولى عليها أحد الأشخاص وبالتسترعلي هذه الجريمة قام جابر نصار بالتعاون مع البلطجي بالاتفاق مع مكتب المحاماه المملوك لجابر نصار والذي يديره ابن اخته الدكتور عبد المنعم زمزم الذي عينه أيضًا وكيل لكلية الحقوق وعضو مكتب المستشارين القانونين وعضو مجلس التأديب لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقام جابر نصار بالمشاركة مع المستولي على المزرعة في رفع قضية علي الجامعة لاثبات أحقية البلطجي في هذه المزرعة وكانت الكارثة أن الشئون القانونية بالجامعة بأمر جابر نصار تقاعست عن حضور الجلسات حتى  حكم في القضية لصالح الشخص الذى استولى على تلك المزرعة وضاعت الأرض والمزرعة وفقدت كلية العلوم جامعة القاهرة تلك المزرعة المملوكة لها منذ فترة طويلة التي تمثل ثروة علمية ومالية وتاريخية عظيمة بما يمثل اهدرًا للمال العام.

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