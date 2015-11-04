بالصور.. تشييع جثمان أحمد الجلبى من مقر مجلس النواب العراقى فى بغداد

>أقيمت مراسم تشييع جثمان رئيس "المؤتمر الوطني" العراقى أحمد الجلبى اليوم/الأربعاء/ بمقر مجلس النواب العراقى بالمنطقة الخضراء وسط بغداد والذى وافته المنية صباح أمس الثلاثاء ، بحضور لفيف من المسئولين والنواب العراقيين وعائلة الفقيد، يتقدمهم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادى ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

وقدم العبادى التعازى لعائلة الجلبى ، وأعرب عن حزنه لوفاة الجلبي، قائلا " إن العراق فقد أحد رجالاته ممن تصدوا لنظام البعث، وأحد الأقطاب الأساسية فى العملية السياسية الذى كان له الاثر الواضح فى ترسيخ معالم الديمقراطية فى العراق".

على صعيد آخر، كشف مصدر عراقى مسؤول عن أن عائلة الجلبى استقدمت طبيبين أمريكى وبريطانى للتعرف على أسباب وفاته المفاجئة، وسيقومان بتشريح الجثة لكشف أسباب الوفاة.

وكان رئيس "المؤتمر الوطني" رئيس اللجنة المالية فى البرلمان أحمد الجلبى توفى فى منزله ببغداد صباح أمس نتيجة إصابته بنوبة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 70 عاماً.

يذكر أن الجلبى كان من أبرز المعارضين لنظام صدام حسين السابق، وهو من مواليد 1945 من أسرة ثرية تعمل فى القطاع المصرفي، غادر العراق عام 1958 وعاش لفترة فى بريطانيا، وعاد الى العراق عام 2003 ليتصدر المشهد السياسى فى الكثير من مفاصله بعد الغزو الأمريكى للعراق.

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