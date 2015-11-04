وزير الخارجية الإماراتى عبد الله بن زايد يصل السعودية

>وصل إلى الرياض اليوم الاربعاء وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان فى زيارة الى المملكة يلتقى خلالها مع عدد من المسؤولين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ( واس) أن وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير كان فى استقبال الشيخ محمد بن زايد بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.

وتأتى زيارة بن زايد للرياض اليوم بعد الحديث عن التقدم الذى حققته قوات التحالف العربى الذى تقوده المملكة وتشارك فيه الإمارات بالطائرات والقوات البرية خاصة فى منطقة تعز التى تسيطر عليها ميليشا الحوثى منذ حوالى 10 أشهر.

واستمرت مقاتلات التحالف العربى بقيادة السعودية فى قصف مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية فى محافظات الضالع وشبوه ومأرب والجوف والحديدة وصعده وحجه.

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