فريق عربى يستكمل بحث تطوير أجهزة الجامعة العربية

عقد فريق العمل العربى الثانى المعنى بإصلاح وتطوير أجهزة جامعة الدول العربية ومهامها والمنبثقة عن اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماعه السابع برئاسة الجمهورية التونسية، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك على مستوى المندوبين الدائمين، وبحضور نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي، والأمين العام المساعد للشؤون القانونية السفير وجيه حنفي، والمستشار العسكرى للأمين العام للجامعة اللواء محمود خليفة، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وناقش الفريق وثيقة عمل تتضمن عدد من الموضوعات منها مشروع النظام الأساسى المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، والذى يتضمن عشرة مواد بشأن هذا النظام، والذى يهدف إلى تدعيم السلم والأمن والاستقرار فى الدول الأعضاء وإقرار مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، وبذل الجهود لمنع وقوع النزاعات وإدارتها وتسويتها فى حال حدوثها.

كما ناقش سبل تشجيع ودعم الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان فى إطار جهود منع النزاعات وإدارتها وتسويتها، إضافةً إلى تنسيق الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب الدولى بكل أشكاله.

وحول مهام المجلس أفادت الوثيقة الخاصة به، أنه يتولى إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي، وتعزيز القدرات العربية فى مجال العمل الوقائى من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر، وبذل المساعى الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة لتنقية الأجواء وإزالة أسباب التوتر لمنع النزاعات المستقبلية، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الجماعية المناسبة إزاء أى اعتداء على دولة عضو أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك إذا ما أعلنت أى دولة عضو أو هددت بالاعتداء على دولة عضو أخرى مع مراعاة أحكام تاكيثاق وأحكام معاهدة الدفاع المشترك.

كذلك إرسال قوات حفظ سلام عربية إلى مناطق النزاع عندما تستدعى الحاجة إلى ذلك، حيث تقترح الوثيقة إنشاء قوة حفظ سلامة عربية تتشكل من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر مدنية وعسكرية تتمركز فى دولها الأصلية وتكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك.

كما ناقش الفريق دراسة محددة حول المركز العربى للقانون الدولى ومهامه وأنشطته وهى الدراسة المقدمة من جمهورية العراق، حيث تقدم العراق بمقترح بإنشاء هذا المركز واستضافته، وناقش أيضًا دراسة مقارنة بين النظام الأساسى الحالى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات ومشروع النظام الأساسى المعدل بهدف تفعيل هذا النظام باعتباره الآلية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية.

ومن المقرر أن يرفع الفريق تقريرًا بنتائج أعماله إلى الاجتماع المقبل اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، برئاسة جمهورية مصر العربية، الرئيس الحالى للقمة العربية.