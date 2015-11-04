محمود عباس يصادق على قانون لمكافحة المخدرات وتشديد عقوبات مروجيها

>صادق الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الأربعاء على قانون لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتشديد العقوبات بحق مروجيها، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن حسن العورى مستشار عباس القانونى إن القانون ينظم إنتاج واستيراد بعض المواد المخدرة اللازمة للأغراض الطبية والعلمية بشكل واضح وصارم.

وذكر العورى أن القانون الجديد ينص على إنشاء إدارة خاصة لمكافحة المخدرات، وتشديد العقوبات الصارمة على المنتجين والتجار والمروجين لهذه الآفة، تصل الى حد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وأشار العورى الى "أهمية مصادقة الرئيس عباس على هذا القانون المتطور والعصرى فى هذا الظرف السياسى الذى يستهدف فيه الشباب الفلسطينى بآفة المخدرات".

وتأتى مصادقة عباس على القانون المذكور فى ظل استمرار تعطل أعمال المجلس التشريعى الفلسطينى منذ بدء الانقسام الفلسطينى الداخلى اثر سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة منتصف عام.2007

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