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سلطات مطار جوبا تنفى وجود عمل إرهابى وراء سقوط طائرة الشحن الروسية

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سلطات مطار جوبا تنفى وجود عمل إرهابى وراء سقوط طائرة الشحن الروسية سلطات مطار جوبا تنفى وجود عمل إرهابى وراء سقوط طائرة الشحن الروسية

> نفى مصدر مسئول بسلطات مطار جوبا بجنوب السودان أن يكون هناك أى عمل إرهابى وراء حادث سقوط طائرة الشحن الروسية الذى وقع اليوم الأربعاء وأسفر عن مصرع نحو 40 شخصا - وفقا لمعلومات أولية - كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وقال المصدر الجنوبى - فى تصريحات صحفية بجوبا اليوم - إنه "يتوقع أن يكون سبب سقوط الطائرة وجود عطل فنى طارئ أدى للحادث"، مشيرا إلى أن الطائرة التجارية الروسية من طراز "انتينوف" أقلعت من مطار جوبا فى الثامنة من صباح اليوم وكانت متجهة على ولاية أعالى النيل، وأنها سقطت عقب إقلاعها مباشرة من المطار.

وأشار إلى أنه جارى حصر أعداد الضحايا والتى تضاربت ما بين 20 إلى 40 شخصا، مرجحا وجود ضحايا من المتواجدين على الأرض بمكان الحادث، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن ذلك حين توافر المعلومات الدقيقة عن الضحايا، وقال إنه "قد نجا من الحادث رجل مسن وطفل، جارى علاجهما حاليا بإحدى المستشفيات بجوبا".
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