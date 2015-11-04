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أرقام في الجول – اكتشف لماذا شيكابالا أفضل صفقات الإسماعيلي حتى الآن

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أرقام في الجول – اكتشف لماذا شيكابالا أفضل صفقات الإسماعيلي حتى الآن أرقام في الجول – اكتشف لماذا شيكابالا أفضل صفقات الإسماعيلي حتى الآن

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أن ملامح الفريق الذي سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم لم تتضح بعد.

وبسؤاله من تتوقع أن يفوز بالدوري هذا الموسم، رد ميدو "الموسم لا يزال في بدايته، وكل الفرق لعبت 3 مباريات فقط".

وأضاف "الأداء متذبذب، ففي المباراة الأخيرة للأهلي، كان مستواه ليس جيدًا، ولكنه فاز في الوقت الضائع، هذا لا يعيبه".

وأشار عبر "الشباب والرياضة" إلى أن الأهلي والزمالك هما الأقرب بالطبع للفوز باللقب، نظرًا لتخصيصهما ميزانية ضخمة للفريق.

واختتم ميدو "ولكن ملامح المنافسة على الدوري ستظهر بعد مرور 10 جولات".

وكان الأهلي افتتح الموسم بثلاثة انتصارات متتالية على الجيش والمحلة وبتروجت، بينما جمع الزمالك 7 نقاط من فوزين على دجلة والإنتاج وتعادل مع أسوان.

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