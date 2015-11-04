مرشح برلماني: زيارة السيسي للندن ستنهي النفوذ الإخواني في الغرب

قال محمد منظور المرشح البرلماني عن دائرة مصر الجديدة والنزهة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبريطانيا ستنهي النفوذ الاخواني في المملكة المتحدة مثلما حدث في زيارته السابقة لبرلين.

وأضاف إن أهم الملفات التي ستكون على مائدة المفاوضات، ملف الإرهاب، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بالدول الإقليمية “سوريا و اليمن و ليبيا”.

وأشار أن زيارة السيسي لبريطانيا تهدف لانفتاح على العالم باعتبار بريطانيا دولة مؤثرة في أوروبا وقريبة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد إن تفاصيل هذه الزيارات تؤكد على إحراز نجاحات كبيرة على مستوى الاتفاقات الاقتصادية، والتبادل التجاري والاستثمارات، بما ينعكس إيجابيا على الأوضاع الاقتصادية المصرية في مجالات الطاقة والإسكان والطرق والمواصلات وتحديث القوات المسلحة.

وأكد أن لندن تكتسب أهمية كبيرة للقاهرة لعدة أسباب منها أن لندن تعد المعقل الأخير الذي تتحصن فيه قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، كما تشهد بريطانيا معارك طاحنة بين الدبلوماسية المصرية ولوبي الإخوان من حيث ضغوط القاهرة بمعاونة عواصم خليجية لبحث مسألة الوجود الإخواني في لندن، وبالفعل جرى فتح تحقيق حول نشاطهم، لكن لم يتخذ قرار بشأنهم بشكل نهائي حتى اللحظة.