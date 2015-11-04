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ضبط مدير محطة وقود في الفيوم بتهمة بيع «السولار» في السوق السوداء

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ضبط مدير محطة وقود في الفيوم بتهمة بيع «السولار» في السوق السوداء ضبط مدير محطة وقود في الفيوم بتهمة بيع «السولار» في السوق السوداء

مديرية امن الفيوم

تمكنت «مباحث » بمديرية أمن الفيوم من ضبط 33 ألف لتر سولار قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، كما أمكن ضبط 8 قضايا متنوعة وتنفيذ 7 أحكام بالغرامات.

وكشف إخطار تلقاه مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، اللواء ناصر العبد، من المقدم محمد إلهامي رئيس مباحث التموين يفيد بضبط مدير محطة بنزين يدعى “محمد . ع . م” 37 عامًا، بقرية تلات؛ لتجميعه 33.857 ألف لتر سولار لبيعه في السوق السوداء، وتحرر عن الواقعة المحضر 29456 جنح، كما أمكن ضبط 8 قضايا متنوعة منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية، وتنفيذ 7 أحكام بالغرامات، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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