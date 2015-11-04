ضبط مدير محطة وقود في الفيوم بتهمة بيع «السولار» في السوق السوداء

تمكنت «مباحث التموين» بمديرية أمن الفيوم من ضبط 33 ألف لتر سولار قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، كما أمكن ضبط 8 قضايا متنوعة وتنفيذ 7 أحكام بالغرامات.

وكشف إخطار تلقاه مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، اللواء ناصر العبد، من المقدم محمد إلهامي رئيس مباحث التموين يفيد بضبط مدير محطة بنزين يدعى “محمد . ع . م” 37 عامًا، بقرية تلات؛ لتجميعه 33.857 ألف لتر سولار لبيعه في السوق السوداء، وتحرر عن الواقعة المحضر 29456 جنح، كما أمكن ضبط 8 قضايا متنوعة منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادة صحية، وتنفيذ 7 أحكام بالغرامات، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.