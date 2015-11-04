حجز طعن قيادات «الإخوان» علي أحكام حبسهم بتهمة تعذيب محام بميدان التحرير لـ2 ديسمبر

قررت محكمة «النقض»، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعون المقدمة من عضو مجلس الشعب السابق الدكتور محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، والمذيع بقناة الجزيرة أحمد منصور، وعضو مجلس الشعب السابق الدكتور حازم فاروق، على حكم سجنهم 15 عامًا، على خلفية إتهامهم بالقبض على أحد المواطنين يدعى أسامة كمال ويعمل “محام” وإحتجازه وتعذيبه داخل مقر شركة سفير للسياحة بميدان التحرير خلال أحداث ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 2ديسمبر المقبل.

وكذا نظر الطعون المقدمة من وزير الشباب السابق أسامة ياسين، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل المستشار محمود الخضيري، وعضوا مجلس الشعب السابقين عمرو ذكي ومحسن راضي، على حكم سجنهم 3سنوات في ذات القضية.

وأثبتت المحكمة خلال الجلسة عدم حضور أيًا من المتهمين المحبوسين للجلسة، كما أثبتت حضور دفاع المتهمين وهم المحامين محمد طوسون، وأسامة الحلو، وعبدالمنعم عبدالمقصود، وعدد من أعضاء هيئة الدفاع.

وإستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، الذين طلبوا قبول الطعن ودفعوا بما ورود بمذكرة الدفاع التي كشفوا خلالها عوار في الحكم المطعون فيه، والأخذ بمذكرة نيابة النقض التي جاءت في صالحهم، وطالبت بنقض الحكم.

كانت «النيابة العامة» احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية على خلفية بلاغًا من المحامي أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه، كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وأدعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.

وأضاف مقدم البلاغ، أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب المبرّح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.