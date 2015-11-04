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قبول طعن «البلتاجي» و«حجازي» في قضية تعذيب ضابط مصر الجديدة

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قبول طعن «البلتاجي» و«حجازي» في قضية تعذيب ضابط مصر الجديدة قبول طعن «البلتاجي» و«حجازي» في قضية تعذيب ضابط مصر الجديدة

البلتاجي وصفوت حجازي – جلسة محاكمة ارشيفية

قبلت محكمة «النقض» الطعن المقدم من محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان، وصفوت حجازي، ومحمد محمود زناتي، وعبدالعظيم محمد، المتهمين في قضية «تعذيب ضابط» في اعتصام ميدان رابعة العدوية.

وقضت المحكمة بتصحيح العقوبة وتخفيفها بالسجن 5 سنوات للمتهين الأول والثاني محمود زناتي وعبد العظيم محمد و10 سنوات للثالت والرابع البلتاجي و حجازي.

وكانت محكمة «جنايات القاهرة» برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، عاقبت كلًا من البلتاجي وحجازي بالسجن المشدد 20 عامًا ، ومحمود زناتي وعبدالعظيم محمد بالسجن 10 أعوام، لاتهامهم جميعًا بـاختطاف ضابط وأمين الشرطة وتعذيبهما في ميدان رابعة العدوية.

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