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بالصور.. وفد صينى يتفقد معامل كلية الزراعة ببنها

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بالصور.. وفد صينى يتفقد معامل كلية الزراعة ببنها بالصور.. وفد صينى يتفقد معامل كلية الزراعة ببنها
استقبل الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة بجامعة بنها، اليوم الأربعاء، وفدًا من حديقة وهان النباتية بأكاديمية العلوم الصينية برئاسة الدكتور وانج شين فنج نائب رئيس الأكاديمية والدكتور شن فنج والدكتور ووخاو.

خلال الزيارة قام الوفد الصينى بجولة فى معامل الكلية منها مجمع المعامل البحثية بالكلية ومركز التحاليل الاستشارات الزراعية ومعمل بحوث الميكروسيولوجى، بجانب تفقد مزرعة الكلية والصوب الزراعية.

وفى نفس السياق، قام الدكتور وانج شين فنج بإلقاء محاضرة عن تطور النباتات المائية، كما قام الكتور شن فنج بإلقاء محاضرة عن الإدارة الجيدة للمغذيات فى الزراعة الحديثة.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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