شركة المنتزه تسمح بمرور مواطنى الإسكندرية عبر البوابات مجانا

أصدرت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، قرارا بالسماح للمواطنين بالمرور عبر البوابات الرسمية للشركة، بدون دفع رسوم، وذلك تسهيلا على المواطنين بسبب سقوط الأمطار الغزيرة وتراكم مياه الأمطار بالشوارع.

وأكد مصدر مسئول بالشركة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن الشركة أصدرت تعليمات بذلك للمساهمة فى التخفيف على المواطنين فى كارثة غرق الإسكندرية للمرة الثانية، وإصابة المحافظة بالشلل التام، وتعطل حركة المواطنين، خاصة بعد غرق كوبرى المندرة بالكامل، مما تسبب فى شلل الحركة بشرق الإسكندرية.

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