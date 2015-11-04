أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شركة المنتزه تسمح بمرور مواطنى الإسكندرية عبر البوابات مجانا

Google+ Print
شركة المنتزه تسمح بمرور مواطنى الإسكندرية عبر البوابات مجانا شركة المنتزه تسمح بمرور مواطنى الإسكندرية عبر البوابات مجانا
أصدرت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، قرارا بالسماح للمواطنين بالمرور عبر البوابات الرسمية للشركة، بدون دفع رسوم، وذلك تسهيلا على المواطنين بسبب سقوط الأمطار الغزيرة وتراكم مياه الأمطار بالشوارع.

وأكد مصدر مسئول بالشركة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن الشركة أصدرت تعليمات بذلك للمساهمة فى التخفيف على المواطنين فى كارثة غرق الإسكندرية للمرة الثانية، وإصابة المحافظة بالشلل التام، وتعطل حركة المواطنين، خاصة بعد غرق كوبرى المندرة بالكامل، مما تسبب فى شلل الحركة بشرق الإسكندرية.

- تواصل هطول الأمطار على الإسكندرية..و"الصرف الصحى":الأوضاع مستقرة

- بالصور.. سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية والدفع بـ14 سيارة لشفط المياه

- سقوط أمطار رعدية بشمال سيناء

- صحافة المواطن.. سقوط الأمطار بمدينة الإسماعيلية

- "صحافة المواطن".. برق ورعد وأمطار فى سماء مدينة السادات بالمنوفية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365