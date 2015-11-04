محافظ المنوفية يقدم حلولا فورية لمشكلات المواطنين خلال لقائه شباب المحافظة

التقى محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط بعدد من أعضاء اتحاد شباب المحافظة لمتابعة ومناقشة عدد من القضايا والمشكلات التى تخص قرى ومدن المحافظة.

تناول اللقاء مناقشة مشكلة تكدس الطلبة فى ساعات الذروة فى مدينتى تلا والشهداء نتيجة عدم وجود وسائل نقل كافية، حيث أمر المحافظ على الفور بتسيير أتوبيس مرفق النقل فى أماكن التكدس وتكثيف الأتوبيسات فى ساعات الذروة لرفع المعاناة عن كاهل الطلبة والموظفين وايجاد وسيلة نقل آمنة وبأسعار فى المتناول.

وفى استجابة منه لشكاوى عدد من شباب الاتحاد، من عدم التزام بعض سائقى الأجرة بتعريفة الركوب، أصدر عبد الباسط قرارًا بعمل تعريفة ركوب محددة ومعلنة على سيارات الأجرة والتاكسى على مستوى قرى ومدن المحافظة.

كما وافق عبد الباسط على طلب أهالى كفر عشما، بإنشاء الدور الثانى بالمسجد البحرى بالجهود الذاتية. وحول استعدادات المحافظة للمرحلة الثانية من انتخابات البرلمان، أكد عبد الباسط أن إدلاء المواطن بصوته واجب وطنى، وأن المشاركة فى الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق يجب أن تنبع من حب الوطن واضطلاع كل فرد بواجبه نحو وطنه، لافتًا إلى أن القيادة التنفيذية فى المحافظة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

وحول طلب أهالى شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بضم مبنى مستشفى التكامل إلى مستشفى الحميات لإضافة خدمات صحية قرر المحافظ مخاطبة وزير الصحة بهذا الشأن، وحول مشكلة حرمان بعض المناطق بالمحافظة من وجود مكاتب تأمينات ومعاشات أكد المحافظ أن هذا القطاع على درجة كبيرة من الأهمية لأنه يخدم المسنين.

وأعلن أنه كان قد أصدر قرارًا ينص على تخصيص أراضٍ ومبانٍ فى حالة توفرها لقطاع التأمينات والمعاشات ومكاتب البريد دون تكلفة تيسيرا على المسنين لصرف معاشاتهم دون معاناة.

ووعد المحافظ بدراسة باقى الطلبات والعمل على إيجاد الحلول اللازمة فى ضوء القوانين واللوائح.

>