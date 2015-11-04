بالصور.. تعليم القليوبية يكرم مديرة مدرسة أسامة بن زيد وعامل النظافة لجهودهما

قامت ألفت فرغلى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتكريم سامية البحراوى مديرة مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية وعماد نسيم عامل المدرسة، وذلك لجهود مديرة المدرسة فى إعادة الانضباط والاهتمام بالعملية التعليمية والطلاب، وحل جميع المشاكل المتراكمة التى ورثتها البحراوى من القيادة السابقة التى تم إقالته بسبب إهماله الجسيم فى المدرسة، جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لوكيل وزارة التربية والتعليم للمدرسة.

وقامت ألفت فرغلى بتفقد الحمامات والفصول والأماكن الفضاء، وشهدت أن مديرة المدرسة استطاعت فى فترة وجيزة أعادت للمدرسة نظافتها وانضباطها، كما قدمت الشكر لأحد العمال وأثنت على مجهوده فى نظافة المدرسة على الرغم أنه هو العامل الوحيد بالمدرسة.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم، إنها خاطبت الأبنية التعليمية والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية عن موقف مقاول اعمال الصيانة بمدرسة أسامة بن زيد، وأوضحت أن توقف الأعمال وإزالة درج سلم المدرسة واستخدام سلم واحد للمدرسة كلها يعرض التلاميذ للخطر.

وناشدت فرغلى كافة المسئولين فى الابنية التعليمية بسرعة صيانة وإصلاح سلالم المدرسة حرصا على سلامة التلاميذ،حضر الزيارة مدير التعليم الابتدائى بإدارة غرب التعليمية، وحرص مدرسين المدرسة فى التقاط صور تذكرية مع وكيل اول وزارة التربية والتعليم تعبيرا عن سعادتهم لشهادة وإشادة تعليم القليوبية لمدرسة أسامة ومديرتها.



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