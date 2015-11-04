تمكنت قوات الحماية المدنية والشرطة بالبحيرة بالاشتراك والقوات المسلحة، من إنقاذ 120 من أهالى قرية عفونة بوادى النطرون، بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار والسيول وقطعت الطريق المؤدى للقرية، بينما تم نقل 19 آخرين لمستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج.

وكانت القوات قد نجحت من الدخول للقرية "بواسطة الحبال" وتمكنت من إنقاذ الأهالى من أعلى أسطح المنازل.

وصرح المحافظ، أنه تم إخلاء عمارة سكنية بمساكن وادى النطرون، وعدد من مراكز الشباب بالمدينة، وتم نقل المضارين من أهالى قرية عفونة إليها، بالإضافة لتوفير وجبات غذائية وبطاطين وأدوية للأسر المضارة.

وكانت الأمطار والسيول التى تتعرض لها المنطقة قد تسببت فى انهيار الطريق المؤدى للقرية، والذى يصل بينها وبين الطريق الدولى وادى النطرون العلمين، وأدى إلى عزل القرية وسكانها عن المنطقة بالكامل .

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