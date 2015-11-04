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نائب دائرة العامرية: الأمطار تسببت فى غرق قرى بأكملها غرب الإسكندرية

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نائب دائرة العامرية: الأمطار تسببت فى غرق قرى بأكملها غرب الإسكندرية نائب دائرة العامرية: الأمطار تسببت فى غرق قرى بأكملها غرب الإسكندرية
ناشد رزق راغب ضيف الله نائب دائرة العامرية غرب الإسكندرية، المسئولين بالنظر إلى قرى غرب الإسكندرية التى أغرقت الأمطار فيها المنازل والمحلات، وتوقف الحياة فيها بعد تعطل الحركة المرورية وتوقف المدارس .

وقال ضيف الله فى تصريحات خاصة، لا يوجد محافظ بالإسكندرية ولا مسئول يتم سؤاله عن هذه الأزمة، والإمكانيات الموجودة بحى العامرية لا تتناسب مع غرق حى العامرية بالكامل، حيث يساعد الحى بسيارة واحدة لسحب المياه.

وقال النائب، إن الأمطار تسببت فى غرق منازل قرى بأكملها مثل بنجر السكر ومحمد فريد وعزب وحى العامرية،كما تم إغلاق معظم المحلات الموجودة بالعامرية .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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