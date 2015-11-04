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بالصور.. ضبط سيارة تحمل "بلوك أبيض" على الطريق الدائرى بالفيوم

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بالصور.. ضبط سيارة تحمل "بلوك أبيض" على الطريق الدائرى بالفيوم بالصور.. ضبط سيارة تحمل "بلوك أبيض" على الطريق الدائرى بالفيوم
شنت رئاسة الطريق الدائرى بالفيوم بإشراف حسن أبو حامد مسئول الطريق الدائرى لمدينة الفيوم بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة المقدم أحمد شعيب صباح اليوم الأربعاء، حملة تمكنت من ضبط سيارة نقل بمقطورة حمولة بلوك أبيض قيادة كمال محمود كمال المقيم بالعرضى برخصة منتهية وتحمل حوالى 12 ألف بلوك بمدخل نقاليفة وتم تحرير محضر والتحفظ على السيارة بقسم شرطة المرافق ومصادرة البلوك.

كما تم ضبط عدد 2 سيارة طوب أحمر فى موقع معد للبناء بناحية مدخل المدينة الصناعية تحملان أرقام ( ف هـ ا 9275 ) قيادة محمد أيوب السيد المقيم بمنشأة عبد الله، ورقم (ف هـ ج 3286 ) قيادة حمزة رمضان السيد المقيم بيوسف الصديق، كما تمكنت الحملة من ضبط جرار زراعى بدون لوحات قيادة هانى اسماعيل المقيم ببنى صالح.

كان المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم قد أصدر القرار رقم 106 لسنة 2015 بشأن حظر دخول البلوك الأبيض إلى محافظة الفيوم إلا بتصريح من الجهات المختصة وفى حال ضبط المخالفين يتم توقيع غرامة مالية فورية تحصل لصالح حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

يأتى ذلك تفعيلاً لخطة الدولة فى الحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات فور حدوثها وتحرير المحاضر للمخالفين ولن يتم التهاون مع المخالفين للحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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