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بالصور.. محافظ الأقصر يتقدم مسيرة بكورنيش النيل احتفالا بالعيد القومى للمحافظة

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بالصور.. محافظ الأقصر يتقدم مسيرة بكورنيش النيل احتفالا بالعيد القومى للمحافظة بالصور.. محافظ الأقصر يتقدم مسيرة بكورنيش النيل احتفالا بالعيد القومى للمحافظة
تقدم محمد بدر محافظة الأقصر، منذ قليل، مسيرة احتفالية ضخمة بكورنيش النيل، وذلك احتفالاً بعيد محافظة الأقصر القومى، شارك فيها كل من العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، واللواء سامى مهران سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووليد عنانى المستشار الإعلامى للمحافظ.

وشملت المسيرة عروضا فنية وثقافية وموسيقية رسمية وشعبية وكرنفالات من مختلف أنحاء المحافظة، وذلك لإحياء ذكرى عيد الأقصر القومى، وكذلك الذكرى الـ93 لاكتشاف كنوز مقبرة توت عنخ آمون.

ومن جانبه قدم محمد بدر ‏محافظ الأقصر، التهنئة لجميع أبناء الأقصر رجال وسيدات وشباب وفتيات وشيوخ وأطفال بعيدهم القومى لهذا العام، متمنياً لهم وللمحافظة كل التوفيق والخير، وداعياً الله أن يوفقه لخدمة الجميع فى موقعه، وأن يجعل الله هذا العيد باب الخير لعودة السياحة بكل قوة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد بدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن احتفالات المحافظة تتضمن إقامة عروض للباليه، وأخرى موسيقية وأوبرالية فى ساحة معبد الملكة حتشبسوت ليلاً، وذلك بجانب عروض فنية وفلكلورية لفرق الموسيقى العسكرية، وفرق الفنون الشعبية، فى ساحات المعابد الفرعونية والشوارع والميادين، وعروض مائية للمراكب الشراعية التى ستكسو أشرعتها بصور للفرعون الذهبى وكنوزه الذهبية النادرة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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