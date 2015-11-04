سقوط شرفتين غرب الإسكندرية بسبب الأمطار وغرق مستشفى المعمورة

تسببت الأمطار الغزيرة التى سقطت على أنحاء الإسكندرية اليوم، فى سقوط شرفتين من عقارين شرق وغرب الإسكندرية دون حدوث إصابات، بالإضافة إلى غرق مستشفى المعمورة للأمراض النفسية والعصبية بمنطقة المندرة.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغًا يفيد بسقوط شرفة بشارع الخدوى التابع لدائرة قسم شرطة العطارين، وأخرى بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية دون حدوث إصابات.

كما تم الإبلاغ عن غرق مستشفى المعمورة للأمراض النفسية والعصبية ودخول المياه داخلها، ولم يتم العمل على سحب المياه منها حتى الآن.

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