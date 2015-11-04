أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 33 ألف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

Google+ Print
ضبط 33 ألف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم ضبط 33 ألف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع مباحث بالمحافظة من ضبط 33 ألف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالمحافظة، لبيعها بسعر أعلى من السعر الرسمى المقرر لها.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من شرطة التموين بالمحافظة، بضبط المدعو "محمد ع 37 سنة" مدير مسئول عن محطة بنزين بقرية تلات بمركز الفيوم وبحوزته 33 ألفا و857 لتر سولار قام بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29456 لسنة 20125 جنح مركز الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كما تم ضبط 8 حالات عدم الإعلان عن وعدم وجود شهادات صحية وتنفيذ 7 أحكام غرامات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي