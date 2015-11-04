ضبط 33 ألف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة من ضبط 33 ألف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء بالمحافظة، لبيعها بسعر أعلى من السعر الرسمى المقرر لها.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من شرطة التموين بالمحافظة، بضبط المدعو "محمد ع 37 سنة" مدير مسئول عن محطة بنزين بقرية تلات بمركز الفيوم وبحوزته 33 ألفا و857 لتر سولار قام بتجميعها لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29456 لسنة 20125 جنح مركز الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كما تم ضبط 8 حالات عدم الإعلان عن أسعار وعدم وجود شهادات صحية وتنفيذ 7 أحكام غرامات.