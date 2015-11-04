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ضبط 1744 مخالفة مرورية و38 دراجة بخارية بدون لوحات فى حملة بالمنيا

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ضبط 1744 مخالفة مرورية و38 دراجة بخارية بدون لوحات فى حملة بالمنيا ضبط 1744 مخالفة مرورية و38 دراجة بخارية بدون لوحات فى حملة بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط ١٧٤٤ مخالفة مرورية و٧ قطع سلاح نارى بدون ترخيص، وإعدام ١١٥ كلب ضال بالمنيا، وذلك خلال الحملة التى شنتها مديرية أمن المنيا اليوم لضبط الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 1744 مخالفة مرورية، وضبط 38 دراجة بخارية بدون لوحات.

كما تم ٧ قطع سلاح نارى عبارة عن ٤ بنادق الية وخرطوش و٣ فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية، فيما تمكنت الحملة من إعدام ١١٥ كلب ضال فى إطار إعادة الأمن إلى الشارع المنياوى.

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مصر 365