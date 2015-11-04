بالصور.. ضبط 300 علبة سجائر مجهولة المصدر و150 كيلو لحوم فاسدة ببنى سويف

شنت مديرية تموين بنى سويف حملة تموينية مكبرة صباح اليوم الأربعاء، تمكنت خلالها من ضبط 300 علبة سجائر صينى مجهولة المصدر بأحد محلات البقالة فى مدينة الفشن.

كما تمكنت الحملة من ضبط 150 كيلو لحوم ودجاج منتهية الصلاحية ببعض محلات البقالة فى مدينة بنى سويف، وكذلك 30 علبة جبنة و18 علبة صلصة طماطم، وثلاثة مطاعم وجبات جاهزة لعدم حمل القائمين على طهى المأكولات بهذه المحلات شهادة صحية تفيد خلوهم من الأمراض.

شارك فى الحملة المقدم دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، وبمعاونة النقيب معتز حاتم معاون القسم ومعاونة مفتشى القسم سعيد سيف النصر وحمادة بركة ومحمود عبدالمولى، بالاشتراك مع د.سامى الدهشورى من إدارة التفتيش على المجازر واللحوم.



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