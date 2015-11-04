تأجيل إعادة محاكمة متهم فى قضية "خلية الماريوت" لـ5 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الماريوت" لجلسة 5 ديسمبر لسماع شهود الإثبات.

وقال شعبان سعيد دفاع المتهم إن موكله لم يعلم بالحكم عليه بالسجن 10 سنوات فى القضية، إلا من خلال وسائل الإعلام، وأكد "شعبان" أن موكله يعمل محاسبا وليس له علاقة بالقضية وكل ذنبه أنه كان يمتلك سيارة وأجرها للمتهمين، وطالب باستدعاء مدير فندق الماريوت لسماع شهادته، كما طالب بالاطلاع على التحريات التكميلية للمتهم وسماع أقوال شاهد الإثبات الرائد أحمد حسين .

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.