هشام طلعت مصطفى يطعن على حكم رفض الإفراج الصحى عنه أمام "الإدارية العليا"

أقام المحاميان يحيى عبد المجيد وجميل سعيد، طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه فى قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحى عنه.

وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى قد أصدرت حكما برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحى، والتى أكد فيها إصابته بداء النشوانى، مما يعرض حياته بداخل السجن للخطر.

وقال فى دعواه، إنه قد بدت أعراض المرض عليه، وقررت إدارة السجن نقله لمستشفى السلام الدولى، حيث خضع للفحوص الطبية التى أثبتت إصابته بداء النشوانى.

وداء النشوانى هو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببا خللا وظيفيا فى هذه الأنسجة، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.

كما لفت إلى أن التقارير الطبية انتهت إلى ضرورة علاجه بالخارج فى لندن أو بوسطن، باعتبار أن لديهم المركز الطبى المؤهل لمعالجته من المرض.