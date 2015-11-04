الجيش السورى يعيد فتح الطريق الوحيدة الى حلب بعد طرد الجهاديين منها

>تمكن الجيش السورى الأربعاء من استعادة السيطرة على الطريق الوحيدة المؤدية الى مناطق سيطرته فى مدينة حلب فى شمال البلاد، بعد ان قطع تنظيم الدولة الإسلامية جزءا منها قبل أسبوعين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمى

وأدت سيطرة التنظيم فى 23 أكتوبر على جزء من طريق خناصر اثريا فى ريف حلب الجنوبى الى قطع الطريق الوحيدة التى تربط مناطق سيطرة النظام فى مدينة حلب بمناطق سيطرته فى وسط وجنوب وغرب سوريا، ما أدى الى محاصرة مئات الآلاف من سكان حلب.

وذكر التلفزيون السورى الرسمى فى شريط اخبارى عاجل الأربعاء "وحدات من قواتنا تبسط سيطرتها الكاملة على طريق حلب خناصر اثريا السلمية بعد القضاء على اعداد من ارهابيى داعش"، مضيفا أن الطريق "سيفتح امام المواطنين اعتبارا من يوم غد".

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