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العثور على أشلاء 3 جثث بينهم «منفذ عملية» نادي الشرطة في العريش

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العثور على أشلاء 3 جثث بينهم «منفذ عملية» نادي الشرطة في العريش العثور على أشلاء 3 جثث بينهم «منفذ عملية» نادي الشرطة في العريش

‫قال مصدر قضائي بنيابات شمال سيناء إن التفجير الإرهابي أمام مقر نادي ضابط الشرطة بالعريش أسفر عن مقتل ٦ أشخاص وإصابة ١٠ آخرين.

وأضاف المحامي العام لشمال سيناء انه عثر على ٣ جثث لأفراد الشرطة و٣ أشلاء آخرى لفرد شرطة ومدني ومنفذ العملية الإرهابية.

وأشار المحامي العام أن «النيابة العامة» انتدبت المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات لإعداد تقرير عن الحادث وشكلت لجنة من المحافظة لإعداد تقرير عن التلفيات والخسائر التي نتجت عن التفجير بمبنى النادي والمباني المحيطة بمكان التفجير، وإنه جرى التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الحادث والاستعلام من إدارة المرور عن السيارة المستخدمة وجاري الاستماع لأقوال المصابين.

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